T/ Kjo bishë ka 720 kuaj fuqi

Kompania e tjuningut G-Power nuk ofron vetëm pako për modelet aktuale nga gama e BMW-s, por edhe për ato më të vjetrat, transmeton Zeri.info. Shembulli më i mirë për këtë është ky BMW M3 Coupe me motor V8. G-Power në të vërtetë ofron disa pako për përmirësimin e performancave, kështu që pakoja G-Power SK III RR nënkupton përforcimin e plotë të motorit, duke i siguruar 720 kuaj fuqi, pastaj përfshinë kompresorin e ri ASA T1-724, njësinë e riprogramuar ECU, etj, me çka shpejtësia maksimale tani është 320 km/h.

Në ofertë janë edhe pakot më të lira, çka do të thotë se G-Power SK I vjen me 520 kuaj fuqi dhe kushton 5999 euro, pastaj G-Power SK II me 600 kuaj fuqi, G-Power SK II CS me 630 kuaj fuqi dhe G-Power SK III RS me 680 kuaj fuqi dhe kushton 24.999 euro.

Natyrisht se G-Power për modelin M3 ofron edhe sistemin sportiv të gypave të gazrave, mbështetësit e modifikuar, frena më të fuqishëm, elemente aerodinamike si dhe set të rrotave të reja./ZERI