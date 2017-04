Me Renault Clio, vozitësi shpenzon vetëm 3,6 litra për 100 kilometra (në Kosovë)

Nuk është për tu habitur se modelet e reja të veturave të Renault, sikurse Clio dhe Captur janë mbretërit e tregut evropian por edhe atij kosovarë.

Përveç dizajnit, çmimit dhe specifikave të shumta që e bëjnë atë lider në kategori, Renault Clio po dëshmohet edhe për një cilësi tjetër, të cilën e dinë të gjithë ata që e kanë një veturë të tillë.

Një blerës i ri i veturës Renault Clio në Kosovë i ka fotografuar mesataret e shpenzimeve të veturës së tij Clio për 100 km, dhe sipas të dhënave të gjeneruara nga automjeti shihet se me vetëm 3,6 litra karburant, i njëjti ka arritur t’i bëjë 100 km të plota.

Në faqen zyrtare të AutoMita, përfaqësuesi i veturave të reja Dacia, Renault dhe Nissan ka shkruar”3.6 litra në 100km! Një udhëtim i zakonshëm me shpenzimet e zakonshme të Renault #CLIO. Udhëtimi Prishtinë - Pejë me shpenzime mesatare prej vetëm 3.6l/100km”.

Sipas vozitjes në opsionin Eko, Renault Clio për 105 kilometra i ka shpenzuar vetëm 3,8 litra, ndërsa për 100 kilometrat e parë shpenzimi ka qenë në 3,6 litra naftë, ndërsa shpejtësia mesatare që ka zhvilluar vetura ka qenë në 56,4 km në orë.

Veturat e Renault shpenzojnë madje më pak se harxhimet e promovuara, të cilat figurojnë të jenë 3.2 L/100km (rrugë të hapura). Një qytetar i Prishtinës dhe klient i vjetër i Renault, nga vetura e tij Renault Clio 90 dCi e ka xhiruar një video nga udhëtimi i tij nga Shkupi deri në Prishtinë (Matiqan).

Në video mund shihet se në rrugën prej 80.8 kilometra, Renault Clio ka harxhuar 2.5 L naftë që mesatarja del të jetë 3.1 L/100km, e që është më e ulët na raport me harxhimet e parapara nga prodhuesi. Me vozitje te tille, siç shihet edhe ne video, vetura mund të shkonte edhe 1.474 kilometra me naftën e mbetur në rezervuar.

Por një lajm i mirë për të gjithë është se Renault Clio është bërë model shumë i kërkuar edhe në Kosovë. Nga çdo 10 vetura të reja të shitura në tregun tonë mesatarisht, pothuajse njëra prej tyre ka qenë Renault Clio dhe tjetra Renault Captur.

Drejtori ekzekutiv i AutoMita, Zgjim Mita ka thënë se Renault Clio ka pasur një rritje të jashtëzakonshme të shitjeve në Kosovë me gjeneratën e katërt të Clio, ndërsa Renault po e dominon kategorinë e vet në gjithë tregun evropian me mbi 400,000 njësi të shitura brenda një viti.