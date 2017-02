Instagrami shpërblen studentin kosovar me mijëra dollarë (Foto)

Kompania ‘Instagram’ e cila po rritet çdo ditë e më shumë, ka shpërblyer të riun kosovar Benjamin Gecaj, i cili ka arritur të gjejë mangësi në këtë rrjet social.

Benjamini është nga fshati Llaushë, i komunës së Skenderajt dhe ndjek studimet e vitit të parë në Shkenca Kompjuterike në kolegjin privat UBT , përcjellë Magazina.al.

Ai si studenti i vetëm shqiptar nga miliona përdorues të Instagram-it , arriti të përmirësojë gabimet e kësaj platforme, prandaj edhe do shpërblehet me 25 mijë dollarë.

Ndërkohe Benjamini ka theksuar se Instagram është platformë që ka tipare dalluese, por gjithsesi sipas tij nuk ka qenë e vështirë që të gjejë mangësi në sigurinë e përdoruesve.

“Për disa muaj rresht kam testuar mangësitë dhe gabimet e Instagram-it dhe kam raportuar tek kompania, me ç’rast si kundërpërgjigje ata më aprovuan testimet, si dhe më kanë shpërblyer me një shumë të konsiderueshme të të hollave, që pres t’i marrë ditëve në vazhdim”, tregoi Gecaj, i cili duke shpjeguar mënyrën e realizimit të kësaj pune, shtoi se ka arritur që me llogari të rrejshme, të mbyllë shumë llogari të përdoruesve.