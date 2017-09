Kusari: AKR nuk ka kapacitet për t’i menaxhuar 5 ministri

Kryetarja e Alternativës, Mimoza Kusari, ka thënë se asnjëherë s’është ndier më e lumtr që nuk është më pjesë e AKR’së dhe se kjo parti nuk ka forcë e as kuadro për t’i menaxhuar pesë ministri e për të pasur shtatë zëvendësministra.

Ajo ka thënë se Kosova do ta ketë një Qeveri megallomane dhe se e gjitha do të jetë e varur nga Lista Srpska, e cila për cdo vendim do ta marrë ‘bekimin’ e Beogradit.

Kusari ka shtuar se me koalicionin PAN-AKR është nënçmim i shtetit, marrë parasysh mënyrën se si është lidhur koalicioni në shtëpinë e Pacollit në Hajvali.

“Kurrë më e lumtur se mbrëmë nuk kam qenë që nuk jam pjesë e AKR’së”, është shprehur ajo në Rrokum Roll.

Ndërsa, kur ka folur për opozitën, Kusari ka thënë se kjo e ajo do të jetë gardiane e Qeverisë në vend.