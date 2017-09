Hakmarrja e Pacollit ndaj Thaçit

Marrëveshja mes AKR-së e PAN-it obligon të gjithë partnerët e koalicionit që postin e presidentit ta ketë AKR.

Në rast se kjo qeveri e vazhdon mandatin deri në fund, atëherë presidenti aktual Hashim Thaçi e ka tashmë të njohur faktin se nuk mund të kandidojë edhe për një mandat tjetër.

“Kandidimi mos të jetë tabu, nëse kjo do të ndodh në këtë mandat të kësaj Qeverie, sigurisht është e drejtë dhe nëse respektohet kontrata, të jetë nga AKR. Nëse ky mandat mbaron, mbaron edhe çdo kontratë që është lidhur me mandatarin e Qeverisë, për bashkëpunime tjera ka kontrata tjera. Nëse ndodh që posti i presidentit do të jetë në pyetje, gjegjësisht kandidati, atëherë të gjithë janë pajtuar, që kandidati të jetë nga AKR", ka thënë Pacolli në Rubikon.

Pacolli ka thënë se do të punojë edhe në ndryshimin e ligjit për zgjedhjen e presidentit.