Ministrja Edita Tahiri priti delegacionin e Ministrisë së Jashtme të Tajlandës

Ministrja për Dialog, në largim, Edita Tahiri, priti në një drekë pune delegacionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme nga Tajlanda të udhëhequr nga Nongnuth Phetcharatana, ambasadore në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe drejtoreshë e Institutit për Politikë të Jashtme pranë kësaj ministrie dhe Jakkrit Srivali, Ambasador i Tajlandës në Hungari, Saowalak Pornwilassiri, këshilltare në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Panom Thongprayoon- këshilltar i Ambasadës Mbretërore Tajlandeze në Budapest. Në takim morën pjesë përfaqësuesit e ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, Fitim Sadiku, Sekretar i Përgjithshëm, Sami Kastrati, drejtor për Marrëdhënie me Publikun, Beqir Ismajli, drejtor i Akademisë Diplomatike dhe Shukrije Ramadani, zyrtare e lartë.

Në këtë takim, ministrja Edita Tahiri vlerësoi lartë marrëdhëniet dypalëshe mes dy shteteve dhe falënderoi Tajlandën për njohje dhe mbështetje të vazhdueshme për shtetin e Kosovës. Ajo theksoi se Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar për thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve me Tajlandën duke përfshirë bashkëpunimet në sfera të rëndësishme të ekonomisë, bujqësisë, teknologjisë informative dhe këmbimin e përvojave diplomatike dhe qeverisëse. Ministrja Tahiri tha se Kosova ka bërë progres si në forcimin e shtetit nga brenda ashtu edhe në rrugëtimin euroatlantik të saj, që është vizion dhe vullnet i popullit të Kosovës. Kosova është një partner i besueshëm për paqen dhe stabilitetin në botë dhe rajon dhe ne angazhohemi për të rritur njohjet dhe marrëdhëniet me vendet e kontinentit të Azisë.

Nga ana e saj, Ambasadorja Phetcharatana shprehu mbështetjen e fuqishme të Tajlandës për shtetin e Kosovës, duke thënë se kemi interesim të madh për të rritur nivelin e bashkëpunimit mes dy shteteve në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë. Tajlanda ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe ne dëshirojmë të shohim sa më shpejtë vendosjen e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Tajlandë për të forcuar lidhjet mes dy vendeve dhe popujve. Ne do të vazhdojmë mbështetjen tonë dhe i gëzohemi progresit të Kosovës në integrimet ndërkombëtare dhe do t’ju mbështesim në këtë drejtim sepse Kosova dhe populli i saj meritojnë vendin e tyre në familjen e botës demokratike.