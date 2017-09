Zogiani: Marrëveshje 'sekrete' PDK- LDK për huazimin e deputetëve të AKR-së?!

Kandidati i Lëvzijes Vetëvendosje për kryetar të Fushë Kosovës, Avni Zogiani ka ngritur disa dilema pas marrëveshjes ndërmjet PAN-it dhe AKR-së.

Ai në një shënim në Facebook ka thënë se kishte një marrëveshje ndërmjet PDK-së e LDK-së për huazimin e deputetëve të AKR-së.

Shënimi i plotë:

Pse mendoj se Isa Mustafa e LDK, kane nje marreveshje te pashkruajtur me PDK-ne per me ia huazu deputetet e AKR?

1. Ne diten e tij me te lumur, Isa dhe LDK (te vjeter e te rinj) vjellin ma shume vrere kunder Vetevendosjes sesa ne reagimin ndaj kalimit te AKR-se me PDK-ne.

2. Isa dhe LDK, bashke me PDK, e kane jetike parandalimin e ndryshimeve ne Kosove, duke qene se bashke i takojne nje trashegimie thelbesisht te korruptuar, edhe ne nivelin qendror edhe neper komuna. E kane nje model, pra. E nje ndryshim i madh i rrezikon te dyja.

3. LDK do te futej edhe vete ne qeveri me PAN, e sigurisht edhe do te futet ne nje te ardhme jo te larget, por ka frike prej pasojave qe kjo te kishte ne zgjedhjet lokale.

4. Isa Mustafa vete, si kreu i LDK-se, ka nje afersi shume me te madhe sesa politike me Pacollin, edhe e njef ma mire se krejt na tjeret, prandaj sot reagimi i tij eshte i lagesht, ma shume aprovues sesa kundershtues – “nuk do t’i beje mire Kosoves”, tha Isa, kurse te tjeret ne LDK heshten.

5. LDK e PDK bashkohen sapo te dalin nga zyrat e tyre, bashkohen ne biznes, bashkohen ne menaxhimin e sektorit publik, bashkohen ne ide. Kte po e shof perdite une tashti qe po merem me Fushe-Kosoven, ku interesat e PDK dhe LDK jane fort te gershetuara