Rifat Jashari merr pjesë në shugurimin e Katedralës ‘Nënë Tereza’

Rifat Jashari, përfaqësues i familjes heroike Jashari, tashmë ka mbërritur në katedralen “Nënë Tereza”, me ç’rast do të marrë pjesë në shugurimin e saj, që do të bëhet edhe rreth gjysmë ore, raporton zeri.info.

Përpos Jasharit, në Katedrale janë parë edhe shumë personalitete të tjera publike, përfshirë edhe ato fetare, edhe politike./Zeri