Kardinal Troshani: Papa Françesku lutet për popullin e Kosovës

Shugurimi i katedrales “Nënë Tereza” në Prishtinë, që do të bëhet sot, e ka sjellë në Kosovë kardinalin shqiptar Ernest Simon Troshanin, i cili është ngarkuar nga Papa Françesku për ta kryer një mision të tillë.

Troshani ka filluar vizitën e tij pikërisht në Katedralen që edhe do ta shugurojë në prani të besimtarëve, qytetarëve, zyrtarëve të lartë shtetërorë, përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare, si dhe përfaqësues nga jeta politike e kulturore e vendit.

I dërguari special i Papa Françeskut në Kosovë, kardinal Ernest Simoni, nga Katedralja e Kosovës ka përcjellë mesazhin dhe lutjet e Papa Françeskut që dashuria dhe bekimi i Zotit të jenë në zemrat e gjithë popullit kosovar.

Kardinal Simoni në një konferencë për medie është shprehur i lumtur që ndodhet në Kosovë. Ai ka uruar që të ketë rritje të dashurisë vëllazërore dhe është lutur që begatia dhe harmonia ta mbizotërojnë në popullin e Kosovës.

Kardinal Simoni ka thënë se ka përjetuar një gëzim të madh kur i është dhënë lajmi prej Papë Françeskut që personalisht do të jetë në Prishtinë për shugurimin e Katedrales.

“ I shenjti Papë personalisht më tha se do të shkosh në Prishtinë t’i dërgosh urimet më të përzemërta, dashurinë më të thellë për popullin vëlla kosovar shqiptar e që bekimi i Zotit të jetë në zemrat e gjithë kosovarëve. Lutemi që dashuria e të madhit Zot të jetë në familjet e të gjithëve, që të rritet dashuria vëllazërore e gjithanshme, po ashtu një dritë e madhe e dërguar prej shpirtit të shenjtë, Nënë Terezën, faktorë e të gjitha veprave të mëdha që ka bota, që drita e dashurisë, e paqes, e begatisë, e harmonisë, e lirisë, e dashurisë së të madhit Zot të jenë në zemrat e të gjithëve”, ka thënë Kardinal Troshani.

Megjithëkëtë, ai nuk ka folur rreth mundësisë që Vatikani ta njohë Kosovën apo jo.

Nga ana e tij Ipeshkvi i Ipeshkvisë së Kosovës imzot Dodë Gjergji, ka thënë se festa e shugurimit është madhështore me vetë prezencën e të dërguarit të Papës, eminencën e tij, kardinalin Ernest Simoni.

Kardinal Simonit, të dërguarit të Papës, i janë dhuruar tri dhurata. Dodë Gjergji i ka ndarë atij në një drekë me të varfrit Medaljen e Festës së Shugurimit të Katedrales dhe ujin e bekuar të Katedrales. Dodë Gjergji ka thënë se dhuratat në fjalë po shënojnë nisjen e shugurimit të Katedrales.

“Dhuratat e ndara në drejtim të kardinal Simonit, aktualisht po shënojnë pikënisjen e festës së shugurimit të ‘Nënës Terezë’”, ka thënë ai.

Kardinali drekon me të varfrit

Pas vizitës në Katedrale, i dërguari special i Papa Françeskut në Kosovë, kardinali shqiptar Ernest Simon Troshani, ka drekuar bashkë me të varfëritë e Kosovës në Kishën Shën Ndou, në Prishtinë.

Bashkë me kardinalin kanë drekuar fëmijë, pleq e të rinj, të varfër nga të gjitha besimet fetare.

Me këtë rast Simoni ka bekuar të varfrit e Kosovës. Ndërkohë, në shoqërinë e kardinal Simonit në drekë ka qenë edhe deputeti nga Shqipëria, Tomë Doshi.

Në mensën e të varfërve në Kishën Shën Ndou në Prishtinë për çdo ditë ushqehen mbi 100 veta.

Don Lush Gjergji ka thënë se mensa e të varfërve ka filluar paralelisht me ndërtimin e katedrales “Nëna Terezë”. “Jeta dhe vepra e Nënës Terezë është një vepër bamirësie. Ajo e ka shkrirë jetën për t’i ndihmuar të varfrit dhe ndër më të varfrit. Për t’i ndihmuar ata që ishin në buzë të vdekjes, për t’i ndihmuar ata që askush nuk i donte”.

Don Lush Gjergji ka thënë se për të mos investuar vetëm në objekt (ndërtim, Katedrale), Ipeshkiva paralelisht ka bërë dhe investimin për të shuar urinë e të varfërve. “Këtu në ditë ushqehen 120-130 të varfër të Prishtinës apo të rrethit. Kurrë nuk kemi pyetur kush, çka është duke vepruar kështu në stilin e veprës dhe të jetës së Nënës Terezë, sepse e dimë se çdo njeri është vëllai apo motra jonë, aq më tepër nevojtarë. Nuk kemi dashur që t’i shndërrojmë në lypës klasikë që të vijnë këtu e të hanë. Ju kemi dhënë mundësinë që të vijnë dhe ta marrin ushqimin apo ta konsumojnë këtu”. Don Gjergji ka thënë se në muaj i shpenzojnë 4-5 mijë euro për blerjen dhe për përgatitjen e ushqimit.

Hyrja në Katedrale do të fillojë nga ora 09:00

Këshilli Organizativ i Festës ka njoftuar se ka bërë përgatitjet e duhura që festa e Shën Nënë Terezës dhe shugurimi i Katedrales kushtuar asaj të organizohet në mënyrë të dinjitetshme.

Në shugurimin e Katedrales mund të marrin pjesë të gjithë njerëzit vullnetmirë. Sipas njoftimit të Këshillit pjesa e rrugës “Xhorxh Bush” dhe së paku një kursi e rrugës “Bill Clinton”, që kufizohen me objektin e Katedrales, do të jenë të mbyllura për çdo autobus dhe makinë të martën.

Për të marrë pjesë në kremtim secili qytetar duhet të pajiset me biletë, e cila jepet flas. Biletat janë paraparë nga Këshilli organizativ si mjet, që vullnetarët dhe kujdestarët e Katedrales do t’i ndihmojnë pjesëmarrësit për t’i orientuar dhe për t’i treguar vendin.

Hyrja në Katedrale do të fillojë nga ora 09:00 dhe do t’i ketë katër pika. Hyrja për besimtarët do të jetë hyrja nga sheshi i Katedrales, hyrja kryesore. Këtu do të hyjnë besimtarët që do të jenë të vendosur në Katedrale dhe ata që do të qëndrojnë në shesh, që është i caktuar për pjesëmarrje. Para Katedrales do të jetë i vendosur një monitor për të përcjellë kremtimin e shugurimit, për të gjithë ata që nuk do të ketë vend brenda./Zeri/