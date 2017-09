Një portier e një këngëtar i njohur në listën e AAK-së për Prishtinë

Drejtori i Shërbimeve Publike në komunën e Prishtinës, Gent Begolli, ka publikuar listën e kandidatëve të AAK-së për Asamble Komunale në Prishtinë.

Begolli ka thënë se ndjehet i nderuar që është bartës i një liste me personalitete, emra e njerëz të rëndësishëm të qytetit të Prishtinës.

Por, në këtë list duhet të përmendim se është një këngëtar i njohur dhe po ashtu një sportist. Siç është ai i 23-ti, Kushtrim Mushica dhe i 25-ti, këngëtari Naim Bunjaku -Xuxi.

“ Kam përfaqësuar me shume respekt në komunë qytetarin e Prishtinës dhe do të vazhdojë ta shoh qytetin me dashuri, për ta shndërruar në një vend urban dhe të zhvilluar", ka thënë ai.

Kjo është lista e AAK-së për Asamblenë e Prishtinës me emrat që kryeqytetin do ta përfaqësojnë dinjitetshëm.

1. Gent Begolli

2. Fadil Gashi

3. Vasilika Zotaj-Asllani

4. Valon Tolaj

5. Gani Rexhepi

6. Burbuqe Slishani

7. Ismet Haziri

8. Visar Ballovci

9. Xhevrije Peci

10. Kreshnik Smajlaj

11. Jahir Morina

12. Valentina Bajrami

13. Shaqir Foniqi

14. Hamdi Hyseni

15. Edona Ibrahimi

16. Arsim Binaku

17. Durim Sinani

18. Makfire Ademi

19. Musa Kalaveshi

20. Sokol Berisha

21. Shqiponja Alshiqi

22. Naim Rrustemi

23. Kushtrim Mushica

24. Violeta Geci

25. Naim Bunjaku

26. Sadik Gashi

27. Valbon Ajeti

28. Xhevdet Leci

29. Rexhep Bërbeshi

30. Suzan Kika

31. Luan Cana

32. Fatmir Gashi

33. Fatjona Humolli

34. Faik Demiri

35. Ali Dragusha

36. Miranda Gashi

37. Murat Dushullovci

38. Shaip Avdyli

39. Luljeta Mulliqi-Zeqiri

40. Asllan Ahmetxhekaj

41. Liridon Abazi

42. Zana Ismajli

43. Albert Imeri

44. Alban Dermaku

45. Tea Belegu

46. Yll Bogaj

47. Ejup Reka

48. Flakë Hoti

49. Verdi Krasniqi

50. Xhavit Ahmeti

51. Blerta Berisha

52. Namik Canhasi

53. Qëndrim Ajvazi

54. Shyhrete Halimi

55. Naim Ademi

56. Bekim Mehmeti”, ka shkruar ndër të tjerash Begolli në Facebook.