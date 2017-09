Kusari-Lila reagon pas marrëveshjes PAN-AKR

Kryetarja e partisë Alternativa, Mimoza Kusari-Lila, ka reaguar pas arritjen së marrëveshjes për koalicion mes PAN-it dhe AKR-së.

Ajo ka thënë se “Gjëegjëza u plotësua”, dhe se Kosova do të ketë nevojë për më shumë se vetëm fat.

“Gjëgjëza u plotësua, nuk ka më prapaskena, as qëllime e axhenda të fshehta, çdo gjë e hapur dhe e ditur në tavolinë (apo rreth tavolinës) me një skenë dhe një kastë aktorësh. Do të kesh nevojë për shumë më shumë se vetëm Fat, Kosova jonë!”, ka shkruar Kusari-Lila në Facebook.