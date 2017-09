Pacolli: Me këtë koalicion proceset do të ecin përpara

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se roli i koalicionit me PAN-in janë qytetarët dhe të rinjtë e Kosovës.

Ai është shprehur i bindur se me këtë koalicion proceset do të shtyhen përpara.

“Ky koalicion është për qyetetarin, të rinjtë e Kosovës, shtendërtimi ndhe dalen nga kriza institucionale ky është interesi kryesor jam i bindur që tani me këtë koalicion ne do t’i shtyjmë proceset përpara dhe do të kemi hapsirë të punojmë dhe do të ketë harmoni me kryeministrin Haradina”, ka thënë Behgjet Pacolli.

Marrëveshja u nënshkrua pas largimit të AKR-së nga koalicioni me LDK-në.