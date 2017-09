Ja çfarë u diskutua në takimin mes LDK-së, ‘Vetëvendosjes’ e Alternativës (VIDEO)

Sapo ka përfunduar takimi në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes “Vetëvendosje” dhe Alternativës, raporton “Zeri.info”.

I nominuari për kryeministër nga radhët e LDK-së, Avdullah Hoti, deklaroi se kanë arritur përafrime me Lëvizjen Vetëvendosje dhe se takimet tani e tutje do të shpeshtohen.

“Nga nesër do të kemi takime ditore dhe nga nesër ju do të njoftoheni... tashmë e dimë se cilat janë pikat që na bashkojnë dhe do e shohim se si të vazhdojmë”, deklaroi ndër të tjerash Hoti.

Ai po ashtu ka thënë se kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli, ka thënë se dëshiron që të krijoj një grup të vetin parlamentar.

“Në bazë të fjalimit të tij është i interesuar që të krijoj një grup të tij parlamentar dhe ka shprehur dëshirë që ne të përafrohemi me “Vetëvendosjen”, deklaroi Hoti, raporton “Zeri.info”.

Hoti po ashtu ka thënë se duke e parë situatën politike që koalicioni PAN as pas gjashtë seancave nuk ka arritur që ta votoj kryeparlamentarin, ai beson se akoma ky k koalicion nuk i ka numrat e nevojshëm.

“Unë besoj se pas 6 dështimeve të seancës është parë që koalicioni PAN nuk e ka mundësinë nuk i ka numrat me e votua kryeparlamentarin”, deklaroi Hoti, raporton “Zeri.info”.

Ndërkaq, Dardan Sejdiu nga Lëvizja “Vetëvendosje”, ka thënë se në këtë takim të përbashkët janë dakorduar që të vazhdojnë me punën në ndërtimin e platformës qeverisëse.

“E kishim takimin me përfaqësuesit e LDK-se e Alternativës. Në këtë takim u dakorduam që të vazhdojmë me punën në ndërtimin e një platforme qeverisëse. Është lajm i mirë që prej sot jemi më të vendosur që të punojmë më shumë rreth kësaj. Jemi dakorduar që edhe nesër të vazhdojmë takimin e radhës...”, ka thënë ndër të tjerash Sejdiu, raporton “Zeri.info”.

Ai po ashtu ka thënë se ky vend ka nevojë për një qeveri të mirëfilltë e cila ka program e platformë qeverisëse e jo për pazare e numra politik.

“Ky vend ka nevojë për nj platformë dhe një qeveri që e kthen zhvillimin në binar.....arsimin e drejtësinë e vendos në kuadër të zhvillimit të vendit....Kosova ka nevojë për një qeveri të tillë, pra qeveri e cila bazohet në platformë e program e jo qeveri e cila bazohet në numra e pazare....”, ka thënë Sejdiu.

Ai po ashtu ka ftuar AAK-në e Nismën për Kosovën që ti bashkohen LDK-së, AKR-së e Alternativës që të formojnë një qeveri shqiptare dhe ta çojnë në opozitë PDK-në.

“Me LDK-në e Alternativën kemi një diskutim për një qeveri shqiptare, pra me 61 deputetë shqiptarë..... prej këtu i bëj thirrje LDK-së, AAK-së, Nismës që të na bashkohen dhe PDK-ja të shkoj në opozitë”, deklaroi Sejdiu. /ZËRI/