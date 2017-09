Koalicioni PAN – AKR: Dy ministritë për të cilat po thyhen shtizat

Formimi i institucioneve të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit është drejt finalizimit. Këtë sot e ka bërë edhe më të qartë, vetë lideri i AKR’së, Behgjet Pacolli, pas konfirmimit se më partia e tij nuk është pjesë e koalicionit me LDK’në.

Pacolli sot pas takimit me Isa Mustafën, tha se AKR më nuk është pjesë e koalicionit LAA, dhe menjëherë u nis për në një adresë tjetër. Ai po takohet me të nominuarin e PAN’it për kryeministër, Ramush Haradinaj, me të cilin pritet të konkretizojnë arritjen e marrëveshjes për koalicion qeverisës.

Negociatat për koalicionin PAN-AKR, nuk janë diçka që po fillon sot, pavarësisht se tek sot AKR bëri të ditur për prishje të koalicionit me LDK’në, të cilin e kishin arritur para zgjedhjeve të 11 qershorit.

Gazeta Metro mëson se marrëveshja për koalicion PAN-AKR në parim është arritur javë më parë, por ende nuk është konkretizuar ndarja e resoreve ministrore, ngase kërkesat e AKR’së janë shumë të mëdha, krahasuar me numrin e deputetëve që do t’i sjellë brenda këtij koalicioni.

Burime nga persona të afërt me ata që po zhvillojnë negociata për këtë koalicin kanë thënë për Gazeta Metro, se Behgjet Pacolli, përveç Ministrisë së Jashtme, po e kërkon edhe Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, si kusht për t’u bërë pjesë e kabinetit qeveritar të udhëhequr nga Ramush Haradinaj.

Ndërsa, kjo po paraqet problem, pasi ky resor qeveritar i është premtuar Nisma’s së Fatmir Limajt, subjekt i cili s’po pranon që të heq dorë nga kjo ministri. Pra, përveç diplomacisë, Pacolli po këmbëngul që të drejtojë edhe me sektorin e ekonomisë, duke përfshirë këtu Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, dhe atë të Zhvillimit Ekonomik, për të cilën PAN tashmë është pajtuar që ta udhëheq AKR.

Kurse, më e dëmtuara sa i përket hises në qeveri po del të jetë PDK, edhe pse partia me numrin më të madh të deputetëve në këtë koalicion. Kjo parti, pritet që të udhëheq me vetëm një nga resoret e rëndësishme qeveritare, atë të Punëve të Brendshme.

Ndryshe, sot gjatë ditës ka shumë gjasa që edhe të zyrtarizohet koalicioni PAN – AKR, dhe të enjten ose të premten të mbahet vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit, ku do të zgjedhet kryetari dhe kryesia, e më pas të procedohet edhe me votimin e qeverisë Haradinaj. /gazetametro.net