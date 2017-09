Zeka: E vërtetë që ka bisedime me AKR-në, e vërtetë që s’ka marrëveshje, e vërtetë që do të arrihet marrëveshja!

Deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka, e ka mohuar se aktualisht është arritur një marrëveshje ndërmjet koalicionit PKD-AAK-NISMA dhe AKR-së.

Ai këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.



Për më shumë lexojeni postimin e tij të plotë.

Te pakten gazetaret me i kursy publikun

Qe ka bisedime me AKR-ni, dhe jo vetem, kjo eshte e vertete. Qe nuk ka asnje marreveshje, edhe kjo eshte e vertete. Qe do arrihet shpejte nje marreveshje, edhe kjo eshte e vertete. Ama, lajmi i transmetuar sonte nga RTK-ja, se gjoja “eshte arritur nje marreveshje” bash eshte rrene e kulluar. Se kush nga PAN-i e ka shitur kete rrene, eshte pergjegjesi e kryeredaktorit te lajmeve qe ta zbuloje. Nese mediumi publik do ta kishte marreveshjen e nenshkruar ne mes PAN-it dhe AKR-se, sigurisht qe do ta botonte.

Ndonje politikani shaklaman, qe Ballkani eshte i stermbushur me ta, gatuan dezinformata, eshte deri dikund e pranueshme nga publiku, ama kur gazetaret behen viktime e ketyre rrenave, eshte keq edhe per vet ata, edhe per publikun!

Neser mbase do te kemi lajme-lajme, ama jo marreveshje…