Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Në Kosovë javën e ardhshme pritet që të ketë një rënie të lehtë të temperaturave.

Moti sipas Institutit Hidrometeorologjik do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara.

“Vendi do të përshkohet nga ndikimi i masave të ajrit me presion të ndryshueshëm she stabil atmosferik. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 23-26 gradë Celsius. Po ashtu do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi mbi 7m/s.”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.