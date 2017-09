Instituti Hidromteorologjik ka paralajmëruar se do të mbajë mot me diell dhe vranësira të dendura, të cilat gjatë ditë së diele vende-vende kanë mundësi të shoqërohen me reshje shiu.

Sipas IHMK-së, gjatë vikendit, temperaturat minimale do të lëvizin nga 10-13 gradë Celsius, ndërsa

maksimalet e ditës do të lëvizin nga 22-32 gradë Celsius.

“Në viset malore do të ketë kushte tjera meteorologjike duke bërë që zhiva në termometër të lëvizë ndërmjet 9-24 gradë Celsius”, njofton IHMK.

Derisa të shtunën janë regjistruar temperaturat maksimale deri 32 gradë Celsius, të dielën maksimalet do të ulen për 10 gradë Celsius.

“Shtypja atmosferike mbetet në vlerat e normales. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe juglindjes me shpejtësi mbi 10m/s”, njofton IHMK.