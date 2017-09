Invalidi i UÇK’së që rrezikon të dëbohet nga shtëpia e rrënuar bashkë me familjen (Video)

Në një barakë pothuajse të rrënuar, dy dhomëshe, me mure të çara e me lagështi e myk në çdo qosh.

Kështu jeton familja Sylejmani – gjashtë anëtarëshe. Kjo familje është nga fshati Shallc, komuna e Vushtrrisë, dhe ka 16 vjet që jeton në këtë barakë.

Kryefamiljari i kësaj familje, Gani Sylejmani, invalid i UÇK’së tregon për portalin ‘arbresh’ se tërë ditën del në qytet për të kërkuar punë e në mbrëmje kthehet i dëshpëruar.

Mosha e tij ka bërë që shumë punëdhënës ta refuzojnë.

“Jetojmë në këtë barakë qe 16 vite. Jemi nga Shallci dhe këtu na ka sjell ish TMK atë kohë. Këtu jetoj bashkë me gruan tre fëmijët dhe vëllaun, i cili është invalid i luftës. Ai është me terapi dhe duhet të ketë përcjellje por kjo nuk i është pranuar. Barnat për të që ia blej çdo muaj kushtojnë 100 euro e në këto kushte po e kam shumë të vështirë”, ka thënë ai duke ulur kokën.

Ganiu kishte punuar 24 vjet në Obiliq por ai tregon se tanimë nuk punon pasi që në vitin 2009 e kishin larguar nga puna.

“24 vite kam përvojë pune pasi që kam punuar në Obiliq por ata më larguan pa asnjë arsye, për interesa të tyre politike. Tani marr vetëm 100 euro social si dhe vëllai i merr 75 euro që është invalid. Me ato 75 euro ne duhet të përballemi si për ushqim ashtu edhe për barnat e vëllait. Po ashtu edhe unë jam i sëmurë dhe me terapi. Tani jam operuar nga damarët në zemër dhe më duhet të blejë edhe barna për vete”, tregon ai me lot në sy.

I pyetur nëse kishte trokitur në dyert e institucioneve komunale në Vushtrri për të kërkuar ndihmë, Ganiu thotë se kishte shkuar shumë herë por i kishin përzënë.

“Kam qenë në komunë por na kanë përzënë. Madje kemi qenë t’iu kërkojmë ndihmë që të vijnë të na e rregullojnë kanalizimin sepse në këtë vend ku janë të vendosura këto baraka përball kemi një objekt i cili dikur ka qenë ËC publike dhe këtu del kanalizimi përball barakave tona. Në komunë na patën thënë që vijnë e rregullojnë por kurrë nuk kanë ardhur, kështu që jemi detyruar vetë ta rregullojmë”, ka treguar ai.

Në anën tjetër objekti i cili siç tregoi Ganiu kishte qenë WC publike, tani po shndërrohej në muze. Për këtë Ganiu thotë se frikësohen që do t’i largojnë nga ajo barakë.

“Kanë thënë se do t’i rrënojnë këto baraka dhe do të na largojnë nga këtu sepse këtë objekt këtu përball barakave që e kemi po e shndërrojnë në muze. Për këtë objekt janë dhënë 470 mijë euro me këto para do të mund t’i strehoni 10 familje por, le që nuk e bëjnë këtë mirëpo nëse na largojnë vetëm t’i marr fëmijët, gruan, e vëllaun e të shkoj të hidhem në lumin Sitnica se zgjidhje tjetër nuk kemi”, thotë ai.

Këtë familje bamirësit nganjëherë e ndihmojnë me gjëra ushqimore, mirëpo më së shumti ka nevojë për një vendstrehim.

“Sado që po kërkojë punë askush nuk po më merr sepse po më thonë se ke 54 vjet, i vjetër nuk na duhesh. Kur isha te kryetari Bajram Mulaku t’i kërkojë punë më tha dil shitu për patate. A thuhet ajo fjalë ashtu. Përveç bamirësit që na ndihmojnë me gjëra ushqimore, askush tjetër nga institucionet nuk na ka ndihmuar asnjëherë. Ne kemi nevojë shumë për një vendstrehim të sigurt pasi që këto mund të na largojnë në çdo moment”, ka thënë ai.