Ahmeti uron festën e Kurban Bajramit: Paqe e lumturi për të gjithë!

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti ka uruar të gjithë besimtarët mysliman me rastin e festës së Kurban Bajramit.

Në mesazhin e tij të urimit, Ahmeti ka thënë se festa e Kurban Bajramit është festë e solidaritetit e posaçërisht për ata që jetojnë në kushte të rënda.

Postimi i plotë i Ahmetit në Facebook:

Me fat Bajramin!

Kurban Bajrami është festë e solidaritetit posaçërisht me ata që jetojnë në kushte më të rënda. Paqe e lumturi për të gjithë juve dhe uroj që këtë festë ta kaloni me më të dashurit tuaj.