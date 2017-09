Haradinaj: Festat na japin besim që të ecim përpara

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK-NISMA, Ramush Haradianj, ka qëndruar në Bashkësinë Islame të Kosovë për festën e Kurban Bajramit.

“Kam nderin tu uroj BIK dhe gjithë besimtarët myslimanë”, ka thënë Haradinaj, njofton Klan Kosova.

“Gjithë shqiptarëve të dashur që e festojnë këtë festë, urime”.

“Një jetë jo e lehtë dhe me mundime por festat na japin besim se do të shkojmë përpara me sukses e me të mira”.