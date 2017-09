Besimtarët myslimanë festojnë sot Kurban Bajramin

Sot besimtarët myslimanë në mbarë botën festojnë Kurban Bajramin.

Për qytetarët e Kosovës, manifestimi qendror për territorin e Kosovës mbahet në Xhaminë e Madhe në Prishtinë.

Manifestimi fillon në ora 5:15, me faljen e namazit të sabahut, pas të cilit do të jetë ligjërata tematike kushtuar kësaj feste, të cilën do ta mbajë Hetem Sopjani, kryetar i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë.

Namazi i Kurban Bajramit ka filluar të falet në ora 06:37 dhe po i prin Jakup Çunaku, drejtor i Medresesë “Alaudin” në Prishtinë, ndërsa hytben mesazhin e Kurban Bajramit do ta mbajë, kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora.

Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Ditën e parë, kryesia e BIK-ut, organizon pritjen tradicionale në selinë e Kryesisë nga ora 9:00 deri në ora 12:00.