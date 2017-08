Aliu: Kalimi i dialogut në nivel presidencial pa u konsultuar me askënd, jolegjitim

Njohësja e çështjeve politike, Luljeta Aliu, ka konsideruar se nuk është e qartë arsyeja se pse dialogu me Serbinë ka kaluar në nivelin e presidentëve. Ajo me këtë rast, ka thënë se një vendim i tillë nga ana e presidentit, pa u konsultuar me askënd, nuk është aspak legjitim.

“Kalimi i bisedimeve nga një nivel kryeministrash në nivel presidentësh ndodhi në mënyrë të heshtur. Është e paqartë se cila ishte arsyeja e vërtetë pas këtij hapi dhe kush e inicioi këtë ide. Sidoqoftë, në Kosovë kjo ndodhi gjatë një faze amullie politike të situtatës pas zgjedhjeve, kur ende nuk po arritet të formohet një qeveri, në ndërtimin e së cilës rol do të kishte edhe Presidenti”, ka deklaruar ajo për “Zërin”.

Sipas saj, për Kosovën, aktualisht është shumë më e rëndësishme të formohen institucionet sesa të merren vendime të tilla.

“Për Kosovën në këtë moment është shumë më e rëndësishme të formohen institucionet. Skena politike është e ngarkuar tani me këtë temë dhe nuk kishte hapësirën e duhur të mirrej me kalimin e bisedimeve në nivel presidentësh”, ka shtuar ajo.

Ndërkohë, ka konsideruar se këto zhvillime i konvenojnë edhe Serbisë, edhe Bashkimit Evropain. Mirëpo, sipas saj një hap i tillë nuk është aspak legjitim.

“Natyrisht, se Serbisë i konvenon ky zhvillim meqë presidenti Aleksandër Vuçiq ka përkrahjen e shumicës së qytetarëve. Edhe BE-së i konvenon që koncesionet që ishin bërë nga BE-ja dhe bisedimeve të mos rrezikohen nga një ndryshim i formatit të dialogut. Por, gjithesesi konsideroj se ky hap nuk është legjitim. Fillimisht qeveria dhe kuvendi, si institucionet të cilat në bazë të kushtetutës janë përgjegjëse për këto lloj bisedimesh ndërshtetërore, nuk janë ende të formuara”, ka theksuar Aliu.

Ajo më tej, ka konsideruar se presidenti po merr vendime lidhur me dialogun pa u konsultuar me askënd. Andaj sipas Aliut, vendimet duhet të merren në parlament, meqë Kosova ka sistem parlamentar.

“Mbi të gjitha, në pranverë dialogu është ndërprerë përmes një rezolute të përkrahur nga shumica e deputetëve në kuvnd. Çfarë po ndodh tani është se presidenti po vendos për një kalim të bisedimeve në nivel presidencial, pa u konsultuar me askënd dhe pa ndonjë bazë legjitimiteti. Kosova ka sistem parlamentar, prandaj vendimet e kuvendit duhet të respektohen dhe jo të anashkalohen nga presidenti. Nga kuvendi është kërkuar që dialogu të pezullohet”, ka potencuar ajo.

Ndërkohë, ka konsideruar se Kosova duhet ta rishikojë proccesin dhe formatin e dialogut, sepse sipas saj, një gjë e tillë është në dobi të shtetit. /Zeri