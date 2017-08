Njoftim i rëndësishëm për gjithë studentët e UP-së

Qendra e Studentëve të Universitetit të Prishtinës, ka lëshuar një njoftim për studentët e UP-së.

Ja njoftimi i tyre i plotë:

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar të UP-së se konvikti nr. IV do të punojë me Recepsion nga data 04.09.2017 deri më 23.09.2017

Vendosja e studentëve me recepsion fillon nga ora 10:30

Janë të nevojshme këto dokumente:

● Indexi-ID se është student i rregullt i Universitetit Publik të Prishtinës,

● Fletëpagesa për ditët e paguara për banim me recepsion.

● Pagesa për banim me recepsion është 20€

Shpërngulja e studentëve banues me recepsion nga konviktiIV bëhet me datën 23 shtator 2017 deri në ora 12:00.Prishtinë: 31.08.2017 Me respekt, Drejtoria e QSP

