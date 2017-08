Faza e re e dialogut nisi me një marrëveshje për Veriun - deklarata e plotë e Mogherinit

Në fakt bëhet fjalë për marrëveshjen mbi drejtësinë në pjesë veriore për të cilën u dakorduan se do të zbatohet me përpikëri si nga Prishtina ashtu dhe Beogradi. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka zhvilluar sot një takim në Bruksel me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Serbisë Aleksander Vuçiq.

Në njoftimin e zyrës së BE-së për këtë çështje thuhet se, ata e zhvilluan këtë këtë takim pas atij të fundit që u mbajtë më 3 korrik, ku edhe ranë dakord të fillojnë punën për një fazë të re të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës që ka qëllim normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtimit.

“Puna për këtë do të vazhdojë edhe në javët e ardhshme”, citohet të ketë thënë Mogerini në takimin e sotëm që filloi në mëngjes.

Të dyja palët u pajtuan sot për hapat përfundimtarë që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjes së Gjyqësorit, të arritur brenda dialogut i cili është ndërmjetësuar nga BE-ja.

Të dy presidentët, në këtë takim e konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht më 17 tetor 2017.

“Atë ditë, gjykatësit, prokurorët dhe stafi gjyqësor do të integrohen në Gjyqësorin e Kosovës. Integrimi i personelit gjyqësor do të lejojë që drejtësia të shpërndahet në Kosovë dhe në veçanti në rajonin e Mitrovicës” thuhet ndër tjerash./Express/