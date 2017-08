Shala: Kuvendi konstituohet në javën e parë të shtatorit

Deputeti i Nismës për Kosovën, Haxhi Shala, është i sigurt se në javën e parë të shtatorit të këtij viti do të konstituohet Kuvendi i Kosovës, me ç’rast Kadri Veseli do të zgjidhet kryeparlamentar.

Ai nuk ka dhënë shumë detaje se cili subjekt politik do ta mbështesë PAN-in për ta konstituuar legjislativin, por thotë se në bazë të bisedave me Ramush Haradinajn, Kadri Veselin dhe Fatmir Limajn e ka kuptuar një gjë të tillë.

Këto komente Shala i ka bërë gjatë një interviste për gazetën “Zëri”, me ç’rast për vonesën e deritanishme për mosthemelimin e institucioneve qendrore e ka fajësuar LDK-në, “Vetëvendosjen” dhe PDK-në, të cilat, siç thotë ai, po udhëheqin politikë të inateve.

LEXO EDHE: S’i bashkohen Thaçit në ekipin për dialog

“Për LDK-në deri më sot ishte e mirë PDK-ja, e cila i ndihmoi ta bëjë Isa Mustafën kryeministër, kurse sot thotë se nuk bën partia e Kadri Veselit. Të gjitha partitë duhet të kenë parime, në mënyrë që të mendojnë për të mirën e vendit e jo për vetveten”, ka thënë në mes tjerash Shala në intervistën për “Zërin”...(Intervistën e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Gazetës Zëri si dhe në versionin Online me parapagim në online.zeri.info)