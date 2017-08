Beteja për 61 vota!

Dy muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 11 qershorit vendi ende nuk ka institucione.

Madje, një gjë e tillë nuk duket as në horizont.

Situata politike në vend është komplikuar pasi skena politike është ndarë në dysh. 60 deputetë janë vendosur përballë 60 të tjerëve dhe dy krahët po luftojnë për vetëm një deputet, që do t’ia mundësonte njërit grup ta fitonte të drejtën e krijimit të institucioneve.

Beteja e numrave bëri që Kuvendi të kishte disa seanca por të gjitha dështuan, ndonëse koalicioni PAN pretendonte se i kishte numrat, kurse Koalicioni LAA dhe Lëvizja VETËVENDOSJE! ndonjëherë jepnin indikacione se po angazhoheshin në këtë drejtim.

Por, nuk është gjithçka e thjeshtë.

LAA-ja mund ta ketë një problem – shkëputjen e AKR-së. Kjo e fundit duket se ka mbetur mes “dy zjarreve” – të shkojë me PAN-in dhe të mundësojë zhbllokimin e situatës, apo të qëndrojë me LDK-në dhe Alternativën e të vazhdojë saga e zgjedhjes së Kuvendit të ri.

U përfolën takime dhe marrëveshje të mundshme mes AKR-së e PAN-it, por ende nuk ka asgjë konkrete.

Se një gjë e tillë mund të ndodhë e thotë edhe analisti politik Ramush Tahiri.

“Në politikën e koalicioneve paszgjedhore PAN po e shfrytëzon të drejtën dhe po bisedon me AKR-në, por nuk duken vota të mjaftueshme sepse nga katër deputetë në përkrahje të Qeverisë mbesin vetëm dy, sepse Korab Sejdiu është deklaruar se nuk e përkrah ndërsa po të bëhet Pacolli ministër ose zëvendëskryeministër, vendin e tij e zë deputeti i LDK-së Imet Rrahmani. Sa i përket tjerave, ky koalicion është i lehtë”, ka thënë ai për klankosova.tv.

Albert Krasniqi nga KDI, organizatë joqeveritare që monitoron vazhdimisht punën e Kuvendit, spikat përafrimet dhe dallimet e partive.

Sipas tij, PAN-i dhe AKR-ja kanë ngjashmëri më shumë se pala tjetër.

“Në aspektin e deklarimit ideologjik, përafrime më të mëdha ka në mes të PAN-it dhe AKR-së, si dy subjekte të krahut të djathtë, ndërsa në mes të VV-së dhe LAA-së ka më pak përputhje në këtë aspekt”.

“Sidoqoftë, orientimi ideologjik asnjëherë nuk është marrë në konsideratë në Kosovë, pasi partitë politike ende nuk janë qartë të profilizuara”, ka deklaruar për klankosova.tv.

Por, Krasniqi sheh më shumë gjasa reale për një bashkëpunim mes LAA-së dhe Vetëvendosjes.

“Nëse nisemi nga zhvillimet politike në vitet e fundit në Kosovë, sjelljeve të partive politike dhe aderimeve të fundit në këto parti, konsideroj se gjasat janë më të mëdha të ketë një koalicion ndërmjet VV-së dhe LAA-së”.

“Këto përafrime vijnë edhe si rezultat i asaj se PDK-ja si udhëheqëse e koalicionit PAN nuk është treguar partner i besueshëm dhe tani kjo po i kushton”.

“Këtë mungesë të besnikërisë ndaj partnerëve të koalicionit e ka kultivuar Hashim Thaçi për ta vazhduar më pas pasardhësi i tij Kadri Veseli. Po mos të ishte kështu, besoj se LDK-ja do të preferonte një koalicion me PDK-në përpara atij me VV-në”.

Edhe për Ramush Tahirin, kjo duket më e mundshme pasi këto parti i kanë “numrat e shumëpërfolur”.

“Koalicioni LAA-VV duket më i mundshëm edhe pse janë kundër PDK-së fuqishëm edhe pse i kanë numrat. Ndonëse nuk bën të nënçmohet PDK-ja dhe fuqia e saj sepse ajo nuk do të shkojë në opozitë dhe lehtë po harrohet se në vitin 2014 VLAN u prish veç për këtë fakt, e jo se LDK e deshi kryeministrin sepse kur PDK-së i iku interesi lehtë e votoi mocionin e mosbesimit dhe e prishi koalicionin”.

Koalicioni mes LDK-së dhe Lëvizjes VETËVENDOSJE! është parë si mundësi reale e zgjidhjes së krizës, por ky bashkim nuk do të jetë aq i lehtë pasi mes tyre ka akuza, kundërakuza, përplasje të ashpra dhe padi ligjore.

Për Albert Krasniqin, në këtë pikë një rol kyç luan PDK-ja.

“Që të dy këto parti politike, si VV ashtu edhe LDK, e kanë definuar PDK-në si të keqen më të madhe të Kosovës. Nëse largimi i kësaj të keqeje, ashtu siç e quajnë ata, bëhet i mundur nga bashkëpunimi i këtyre të dyjave, atëherë përafrimi do të duhej të ishte i natyrshëm”.

“Mirëpo, brenda VV-së dhe LDK-së ka forca politike që janë kundër këtij bashkëpunimi përkundër dëshirës për të marrë pushtetin dhe larguar PDK-në nga froni. Një krah më i zëshëm i VV-së së moderuar dhe atij të LDK-së të ripërtërirë do gjenin më lehtë gjuhën e bashkëpunimit”.

Sipas tij, këto akuza janë më shumë tregues i nivelit të ulët të të bërit politikë në Kosovë, i mungesës së ideve dhe alternativave qeverisëse.

Për Tahirin dhe Krasniqin, Qeveria Teknike nuk është një opsion në tavolinë, pasi konsiderojnë se partitë politike nuk kanë interes, sepse u cenohet pushteti.

Cili do të jetë përfundimi?

“Më shumë pres se do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Duket se kjo do të jetë pas zgjedhjeve lokale duke i shfrytëzuar këto si një test për matje duke mos dalë në koalicione por si subjekte veç e veç”, thotë Tahiri.

Kurse Krasniqi e mendon një ndarje konkrete të pozicioneve:

“Si zgjidhje do të mund të ishte një PDK e fortë në opozitë duke e pasur edhe Kryetarin e Kuvendit dhe duke mbikëqyrur punën e Qeverisë”.

“Kurse në pushtet VV-në dhe LAA-në, që së bashku me komunitetet përbëjnë një qeveri më të qëndrueshme”.