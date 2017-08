'BE do t'i jap Kosovës 900 mijë euro, Serbisë 1.37 milionë'

Mediat ruse shkruajnë sot se Bashkimi Evropian do t'i jap Kosovës dhe Serbisë dy milionë euro për të mbështetur integrimin evropian.

Nga dy milionë, 900 mijë do t'i takojnë Kosovës ndërsa 1.37 milionë euro Serbisë.

Sipas dokumenteve të Komisionit Evropian, ky financim do të jetë program që do të përkrahë në mënyrë të ndryshme Prishtinën dhe Beogradin zyrtar për integrimin me Evropën, shkruan Indeksonline.

"Qëllimi i projektit është për të zgjeruar njohuritë dhe për të kuptuar politiken e Bashkimit Evropian në mesin e popullatës lokale. Duhet të shpërndahen mitet dhe idetë e gabuara në procesin drejt shkuarjes në BE", ka thënë një burim për RT televizion.

Në projekt thuhet se do të prodhohen shumë materiale promovuese që nxisin integrimin evropian. Jo zyrtarisht mësohet se Prishtina dhe Beogradi zyrtar janë njoftuar për këtë projekt të BE-së.