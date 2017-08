Ekip Unitetit për bisedime me Serbinë?- Kështu i përgjigjen partitë Presidentit

Ideja e Presidentit Hashim Thaçi, që të udhëheq bisedime si në kohën kur me Serbinë bisedohej për status, me Ekip Uniteti, nuk i ka entuziazmuar partitë politike. Në LDK AAK, NISMA dhe AKR thonë se konsensusi është i nevojshëm, por këto subjekte nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë nëse do të jeni pjesë e këtij mekanizmi.

Në një shkrim autorial të publikuar sot, Presidenti i Kosovës ka paralajmëruar se nesër do të shkojë në Bruksel, ku do të takohet me Presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiq, me ndërmjetësimin e Përfaqësueses së BE'së. Ai madje ka paralajmëruar se do të krijojë një ekip uniteti për këto bisedime, sikur kishte bërë Ibrahim Rugova në vjeshtën e vitit 2005, pak para nisjes së bisedimeve për statusin final.

E rreth kësaj çështjeje ka folur për Gazetën Express, nënkryetari i parë i AAK-së Ardian Gjini. Ai ka thënë se për çështje të mëdha për vendin është e rëndësishme që të arrihet një konsensus.

Derisa ka shtuar se ende nuk e dinë nëse do të jenë pjesë e këtij ekipi. Theksoi se mbi të gjitha se një marrëveshje është e domosdoshme.

“Është shumë me rëndësi të ndërtohet konsensus për çështje të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Nuk besoj se është koha që të spekulohet për formatin e bisedimeve apo të ekipit por gjithsesi na duhet konsensus. Nuk e di. Nuk mund të them tani unë por konsensusi është i domosdoshëm”, ka bërë të ditur Gjini.

Në funksion të idesë së tij, Thaçi ka kërkuar themelimin e institucioneve, siç ka thënë ai, për të përgatitur platformën për këto bisedime.

Ndonëse janë bërë gati tre muaj që kanë përfunduar zgjedhjet, vendi ka mbetur ende pa institucione. E për këtë, Bilall Sherifi nga Nisma thotë se së pari e rëndësishme është të formohen institucionet dhe më pas të diskutohet në Parlament lidhur me bisedimet me Serbinë.

“Konsideroj se, së pari duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës dhe të formohet qeveria e re e Kosovës, pastaj duhet të hapet debati në parlament lidhur me bisedimet me Serbinë, nga debati do të duhej të ndërtohej platforma e përbashkët shtetërore se ne çfarë formati duhet të zhvillohen bisedimet me Serbinë”, ka shtuar Sherifi për Express.

Thotë se ka rëndësi që të ketë një pajtueshmëri nacionale për përmbajtjen e bisedimeve dhe se forma e përfaqësimit do të duhej të ishte reflektim i përmbajtjes dhe ne asnjë mënyrë anasjelltas.

“Konsideroj se rëndësi ka çka do të mbrojnë përfaqësuesit e Kosovës ne takime me Serbinë, dhe jo kush do te shkoje në ato takime”, ka thënë ai.

Por rezerva për këtë situatë ka shprehur Lidhja Demokratike e Kosovës. Shumë zyrtarë të saj nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje, derisa këshilltari i kryeministrit Mustafa, Sokol Havolli ka thënë për Express se rreth kësaj vendoset në nivele të larta të partisë.

Për idenë e Presidentit të Kosovës, nga AKR thonë se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është proces që kërkon konsensus nacional.

Këshilltari i Behgjet Pacollit, Jetlir Zymberaj tha të mërkurën për Express se ata vazhdimësi kanë bërë thirrje që tema e bisedimeve duhet të ndërrojë format. “Bisedimet me Serbinë duhet ta kenë një epilog të shpejte dhe jo të vazhdohen në pafundësi" ka përfunduar ai.

Kreu i shtetit në shkrimin e tij autorial ku flet për bisedimet në Kosovë thotë se do të punojë për ndërtimin e ekipit të unitetit me përfaqësues nga partitë politike e shoqëria civile. Ka thënë se duhet të përgatiten mirë dhe jenë të bashkuar sepse Kosova nuk ka kohë për të humbur./GazetaExpress/