Kosovaret nuk janë shtetas të Serbisë

Ka kaluar një kohë e gjatë që prej pavarësisë së Kosovës që praktika e administratës bavareze i ka trajnuar kosovaret gjithherë edhe si shtetas të Serbisë, kësaj duket ti ketë ardhur fundi.

Ministri i Punëve të brendshme të Bayernit Joachim Herrmann gjatë një vizite në Augsburg ndaloi edhe tek vëllezërit Seferi për tu informuar në detaje me problemet e përditshme të kosovarëve që duan të marrin nënshtetësinë gjermane.

Vëllezërit Seferi prej dekadash vanetsre të CSU e informuan mikun e tyre në detaje për problemin e kosovareve. Ata kërkuan që të mos ketë nevojë të shlyejnë edhe nënshtetësinë e Serbisë për faktin e thjeshtë se Republika e Kosovës është pranuar nga Gjermania.

Shlyerja e nënshtetësisë së Serbisë kushton mijëra euro dhe është një ngarkesë e madhe për kosovaret e mirë integruar të cilët tanimë krijojnë vende të lira të punës dhe janë faktor i rëndësishëm në shoqëri.

Ministri Herrman u premtoj vëllezërve Seferi se do ta rishikoj dhe ndryshoj praktiken e deritanishme. Ata u takuan në kështjellën për prodhimin tradicional të birrës, Kälberhalle në pronësi të tyre.

Këtij takimi i ka parapri një takim i mëhershëm me deputetin e Bundestagut Volker Ulrich i cili pati deklaruar se Serbia duhet të heq dore nga miti për Kosovën.

Fondacioni i Bizneseve Kosovare në Bavari BESA dhe Shoqatat Kosovare e patën organizuar një takim për përkrahje në vazhdimësi të CDU/CSU dhe kancelares gjermane Angela Merkel.

Me 24 shtator do të ketë zgjedhje te lira për Bundestag në Gjermani, Serbia duhet që vullnetarisht të deklarohet se Kosova është vetëm një shtet fqinje i saj dhe të heq dore nga miti mesjetar se Kosova është Serbi.

Ky do të jetë kushti vendimtar që do të përcaktoj të ardhmen e Serbisë në drejtim të anëtarësimit në BE ku gjermania ka rolin kyç. Sa më parë që Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës aq me shpejt do të lëviz drejt BE. Kosovaret tradicionalisht janë përkrahës të krahut konzervativ CDU/CSU.