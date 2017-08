PDK në Ferizaj akuzon Sfarqën për vjedhje të idesë

Dega e PDK-së në Ferizaj,përmes një komunikate për Media ka akuzuar kryetarin e Ferizajt,Muharrem Svarqa se u ka vjedhur idenë e grupit parlamentarë të PDK-së. PDk thotë se propozimi në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë dhe Financa është dhënë propozimi për zvogëlimin e taksave e që sipas tyre ato ishin hequr në kohë kur Agim Aliu ishte kryetar komune.

Për më shumë lezoni komunikatën e plotë lëshuar nga PDK dega në Ferizaj:

Sfarqa vjedhë idenë e PDK-së

Sot, Kryetari në ikje i komunës së Ferizajt, tentoi ta vjedhë idenë e Grupit Parlamentar të PDK-së, e cila kishte të bënte me marrjen e vendimit nga Kuvendi i Komunës për heqjen e taksave për bizneset e qytetit tonë. Ditë më parë, në mbledhjen e komitetit per politikë dhe financa, përfaqësuesit e grupit parlamentar të PDK-së, atakuan propozimin e Kryetarit të komunës, i cili kishte të bënte me zvoglimin e këtyre taksave, duke propozuar të hiqen në tërësi taksat për biznese, ngase këto taksa që dikur ishin hequr nga Kryetari Agim Aliu, ishin rikthyer nga Muharrem Sfarqa padrejtësisht. Çuditërisht, sot në seancën e Kuvendit të Komunës, kryetari propozoi të hiqen taksat e bizneseve, duke mos patur fare, së paku guximin moral, të thotë se ky ishte propozim i grupit parlamentar të PDK-së, e jo i tij, ashtu siç e paraqiti. Siç po shihet ka filluar të jetësohet vizioni i Kryetarit në ardhje Agim Aliu!