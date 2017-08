Dushan Janjiç: Është e mundshme përfshirja e SHBA-së në dialog

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vuciç do të takohen të enjten në selinë e BE-së në Bruksel nën patronazhin e Përfaqësueses së Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri.

Pritet një ndryshim i përshpejtuar i formatit të bisedimeve, shkruan e përditshmja serbe “Danas”, transmeton zeri.info.

Siç njoftoi Delegacioni i BE-së në Serbi, ata do të shkëmbejnë mendime për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, pas marrëveshjes së arritur në korrik në lidhje me fillimin e përgatitjeve për një fazë të re të dialogut. "Përfaqësuesja e Lartë dhe të dy presidentët do të diskutojnë gjendjen e procesit të zbatimit të marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut", thuhet në deklaratë.

Dusan Janjiç, kryetar i Forumit për Marrëdhënie Etnike, vlerëson për “Danas” se kjo do të jetë "një nga mbledhjet përgatitore për fazën e re të dialogut të Brukselit, i cili do të, është e mundur, mbahet në të ardhmen në baza mujore".

“Në disa takime të ardhshme do të përcaktohet forma dhe tema për negociata të mëtejshme për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Pritet që kjo fazë përgatitore të zgjat deri në fund të vitit 2017 ose në fillim të vitit të ardhshëm. Gjithashtu, pjesëmarrësit e takimit do të bëjnë një përmbledhje të asaj që është bërë dhe çfarë nuk është bërë, kur është fjala për marrëveshjet e arritura më parë. Ka shumë gjëra që nuk janë zbatuar, duke përfshirë edhe zgjidhjen e problemeve të tilla si komplikimet e paraqiturat në lidhje me numrin +381”, ka thënë ai, trasnmeton "Zeri.info".

Janjiç thotë se Federica Mogherini "ka të ngjarë të ngelet në suazat e protokollit, të organizatorit të takimeve", por pritet që së shpejti në dialog të përfshihen edhe disa nga evropianët dhe ndoshta amerikanët, të cilët do të jenë në rolin "operativ" në fazat e ardhshme negociatave.

Sipas “Danas”, është "pothuajse e sigurt" se së shpejti do të ndryshohet formati i negociatave të Brukselit, në mënyrë që bisedimet në nivelin më të lartë politik në të ardhmen të zhvillohet nga presidentët, jo kryeministrat, siç ishte rasti në fazat e mëparshme, dmth Vuçiç dhe Thaçi do të takohen në selinë e BE-së. Gazeta në fjalë shton se, se për t’u zyrtarizuar një vendim i tillë është e nevojshme për të marrë "dritën jeshile" të Kuvendit të Kosovës, i cili ende nuk është formuar./Zeri