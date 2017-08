Lekaj: Falë disave që s’mendojnë me inate, jemi afër krijimit të Qeverisë më të gjerë

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj ka dhënë shenja se krijimi i Qeverisë më të gjerë është afër.

Në një prononcim për lajmi.net, Lekaj ka thënë se falë disave që sipas tij nuk mendojnë me inate, Qeveria me bazë më të gjerë është afër krijimit.

“Ne besojmë që jemi tashmë në fazën përmbyllëse të arritjes së një mundësie për të patur një qeverisje me një bazë pakë me të gjerë, për ti dhënë Kosovës institucione stabile, kjo falë disave që nuk mendojnë me inatë e kryeneqësi të politikës ditore, por vërtetë e kuptojnë situatën drejtë”, ka thënë deputeti i AAK-së.

Ai ka bërë të ditur se kanë angazhime të përditshme për konstituimin e Kuvendit, që t’i hapet rruga edhe krijimit të qeverisë, e cila sipas tij do të udhëhiqet nga Ramush Haradinaj.

“Jemi në angazhime të përditshme që të ndodhë konstituimi i institucionit me të lartë të vendit, Kuvendit dhe kështu për t’i hapur rrugë pastaj edhe krijimit të qeverisë e cila do të udhëhiqet nga Haradinaj”, ka thënë ai.

Lekaj ka shtuar se Kosova nuk është situatë ku duhet të mbahen zgjedhje prap, dhe vendi duhet të mësojë nga e kaluara bllokuese.

“Nuk jemi në situatën kur do të duhej të mbaheshin prapë zgjedhje të cilat do ta nxjerrin me pakë lëvizje, plus-minus, rezultatin e njëjtë ndoshta. Pra ne si Kosovë duhet të mësojmë nga e kaluara bllokuese dhe pastaj qeverisëse të dobët dhe të gjejmë mirëkuptimin e ndërsjellë që të bëjmë konstituimin sa ma parë të institucioneve të reja”, ka deklaruar Lekaj për lajmi.net

“Dikush ndoshta edhe e ka lluksin që duke mashtruar në emër të patriotizmit, të tentojë të përfitojë elektoralisht, por Kosova nuk është në situatë të mirë për të vazhduar me një qeveri në detyrë, sepse kemi shumë vendime të rënda e të rëndësishme për të marrë që të ecet përpara”, ka thënë Pal Lekaj i AAK-së.