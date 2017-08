Sejdiu: Sulmi ndaj gruas së Stavilecit akt qyqar, i papranueshëm dhe kriminal

Deputeti i LVV-së Dardan Sejdiu, përmes një postimi në “facebook”, ka reaguar pas sulmit ndaj bashkëshortes se Blerand Stavilecit. Ai këtë sulm e ka quajtur akt qyqarë dhe të papranueshëm, transmeton “Zeri.info”.

Sejdiu po ashtu ka folur edhe për akuzat e PDK-së drejtuar VV-së. Ai ka thënë se deklaratat e PDK-së janë për keqardhje, të cilët, siç thotë ai, pa asnjë fakt akuzojnë LVV-në. Sipas tij, PDK-ja po ndërhyn në punën e organeve të drejtësisë, duke shtuar se kërkojnë nga PDK-ja që t'i japë fund akuzave të pabaza dhe tendencave për të nxitur konflikt në shoqëri.

Ky është postimi i plotë:

Sulmi ndaj gruas së Blerand Stavilecit është akt qyqar e i papranueshëm. Aktet e tilla kriminale janë të dënueshme, prandaj organet e rendit dhe drejtësisë duhet urgjentisht të hetojnë këtë rast dhe të nxjerrin ata që qëndrojnë prapa tij.

Në anën tjetër, janë për keqardhje deklaratat e zyrtarëve të lartë të PDK'së që pa asnjë fakt akuzojnë VETËVENDOSJE!-n në lidhje me këtë rast, duke ndërhyrë në punën e organeve kompetente, që do të duhej sa më parë ta zbardhnin këtë akt kriminal. Ngutia e PDK'së për të akuzuar aktivistët e VV'së nuk përbën vetëm papjekuri të skajshme politike, por edhe lë hapësirë për dyshime rreth inskenimeve të mundshme qëllimkëqija, çka me siguri se nuk do të përbënte risi.

Ne ftojmë Policinë dhe Prokurorinë që sa më parë të gjejnë fajtorët dhe t'i vënë para përgjegjësisë, kurse ftojmë PDK-në që t'i japë fund akuzave të pabaza dhe tendencave për të nxitur konflikt në shoqërinë tonë.