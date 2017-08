Ismaili i kundërpërgjigjet PDK-së: Aktivistet e VV-se nuk rrahin gra

Deputeti i LVV-së Fisnik Ismaili përmes një postimi në “facebook”, ka reaguar pas sulmit ndaj bashkëshortes se Blerand Stavilecit.

Lidhur me akuzat që PDK-ja i bëri në drejtim të VV-së, Ismaili ka thënë se aktivistët e VV-së nuk rrahin gra. Ai e ka akuzuar PDK-në për dëshmi të rreme.

Ky është postimi i plotë:

Duhesh me qenë idiot, zdral e zog i qyqes, për me e sulmue një grue. E qesi tinzarësh pak si shpesh kohëve të fundit po sulmojnë gra zyrtarësh, e po iu kallin kerre, edhe çuditërisht hala nuk e zunë asnjanin. Këta njerëz duhet zanë e çue n'burg, jo veç për veprën e poshtër të sulmit, por edhe për përpjekjen që çdo herë me i dhanë ngjyrim politik këtyne akteve të dhunshme.

Këta zalloga s'janë burra. S'janë trima. Janë krijesa të poshtra, me qëllime të poshtra. Ju vjen dita edhe këtyne me u flladitë, edhe çdo e vërtetë me u zbardhë.

Shojcë: Sapo lexova që ai zalloga, zagari i Kadri Veselit e SHIK-ut, Uran Ismaili, i paska akuzue aktivistët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! për këtë gjest të ndytë. Ngo, zagar: ju shquheni për tinzarë, e për pizda prej njerëzish, që keni rrehë e vra njerëz me vjet të tana, jo Lëvizja. Ju shquheni për procese të montueme, e dëshmi të rreme që fusin njerëz pa faj në burg. Ju shquheni për infiltrime protestuesish e provokime, për me e fajësue Lëvizjen.

Në asnjë rast nuk ka ndodhë që dikush i Lëvizjes VETËVENDOSJE! me ba gjeste tinzare, sepse na s'kemi prej kujt me fshehë asgja. Na nuk rrahim gra, por e promovojmë gruen në çdo moment në çdo aspekt. Na nuk jemi farë e fëlliqë sikur ju, me sulmue pas shpinde. Na përballemi aty ku duhet me kë duhet, qoftë në Kuvend apo protestë, pa na ba u trembë syni, oj kuçkë prej njeriu!

Edhe, për fund, shumica e aktivistëve të Lëvizjes janë tuj u kënaqë në Jal qetash, midis Shqipërie, edhe kujt nuk i ha leshi se çka lehë ai zagari tjetër, Blerandi, sepse krejt e dijmë se kurrkush s'i beson send.