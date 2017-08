Çfarë thotë i biri i Beqir Musliut për qytetarët e Prishtinës...

Një emër i ri kandidues në asamblenë komunale, është edhe Iliriku.

Secili nga ne, ka një origjinë dhe prejardhje. Befasia e të qenit fytyrë publike, në këtë rast, ishte emri i një kandidati për asamblenë komunale të Prishtinës, Ilirik Musliu. Duke pasur parasysh emrin e mbiemrin, pyeta nga është. U mallëngjeva.

Emri i tij i veçantë, Ilirik, ka mundësi të ju asociojë në diçka të rrallë. Sigurisht, keni të drejtë. Babai i tij, Beqir Musliu, si shkrimtar me imagjinatë të bujshme, e kishte parasysh të rikujtonte lashtësinë tonë biblike, thënien e Shën Palit, që thekson se Lajmin e mirë e shpërndau deri në Ilirik.

Ilirik, paç jetë të gjatë!

Iliriku ka falënderuar të gjithë miqtë dhe të afërmit për mbështetjen e vazhdueshme që të jetë kandidat në Asamblenë komunale, me fjalët në vazhdim:

“Bashkëqytetarë, familjar, miq e dashamirë,

Ju falënderoj sinqerisht për motivimin e deritashëm për të qenë pjesë e zërit Tuaj në komunë. Nuk them se do të bëj mrekulli, ngase, vet jeta jonë, çdo ditë, çdo minutë dhe sekondë është mrekulli. Mbështetja Juaj e këtyre ditëve për zgjedhjen që kam bërë dhe besimi i strukturave të Degës së Partisë Demokratike në Prishtinë, më bëjnë krenar. Më bëjnë të jem krenar edhe familja ime që pa rezervë më mbështet, duke i besuar vizionit tonë të përbashkët, Prishtina metropol.

Rruga jonë ishte dhe është me sfida por atyre ne dimë t’u japim zgjidhje.

PRishtinalit per Prishtinën.

Ju falemnderit!” ishin këto fjalët e kandidatit më të ri. /Kosovarja.us