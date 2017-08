Rama 'vdes' për sllavët, kurse Mustafën e injoroi në takim (Video)

Gjatë katër viteve të qeverisjes së tij, Edi Rama ka treguar se nuk ka ndonjë ndryshim nga Sali Berisha kur ishte president, në raportet me Kosovën.

Kur amerikanët i tërhiqnin veshin për pushtetin autoritar që po mbillte në Shqipëri gjatë periudhës 1995-1996, Berisha kërcënonte me destabilizimin e Kosovës, ndërsa sot Rama, kërcënon BE-në me bashkim të shqiptarëve nëse Europa nuk i lë Shqipërisë alternativë integrimi, shkruan Albeu.com.

E ndërkohë që fillimisht thotë këto, ai nuk ngurron nga ana tjetër t’i japë mend nga sallonet e Beogradit politikanëve të Kosovës së si duhet të sillen me Serbinë.

Ajo që ndodhi dje në takimin me kryeministrin në detyrë të Kosovës, ishte injorimi i radhës që shumë prej politikanëve të Shqipërisë së Konferencës së Londrës i bëjnë politikanëve të trojeve që mbeten jashtë kufirit.

Mijëra shqiptarë ishin dëshmitarë se si Rama e priti shumë ftohtë Isa Mustafën (shih videon, min 5:41) në takimin mes tyre duke i dhënë vetëm dorën me një fytyrë të ngrirë, që dukej në siklet për ç’ka po ndodhte.

Por, ndryshe ishte sjellja e Ramës me sllavët, Ana Brnabic (18:45), kryeministre e Serbisë dhe Zoran Zaev (min 10:40), kryeministër i Maqedonisë. Këtyre të dy Rama i takoi me shumë dashuri.

Ashtu siç e inkurajon edhe Brukseli, në sytë e të cilit Rama synon të duket si lider rajonal dhe faktor stabiliteti, takime të tilla mes kryeministrash të këtyre anëve janë të mirëpritura, megjithatë nuk duhet harruar si Isa Mustafa sot, Hashim Thaçi dje apo Ramush Haradinaj ose Albin Kurti nesër, janë bij të kësaj toke dhe s’mund të injorohen me një takim të ftohtë me frikën se çfarë do të mendojnë burokratët e BE-së nëse duhemi më shumë mes veti.