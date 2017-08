Pandeli Majko, ministër për shqiptarët jashtë kufijve

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko, është propozuar nga Edi Rama për ministër që do të merret me shqiptarët jashtë kufijve.

Nga 11 ministritë e qeverisë së re, Rama ka vendosur që ta ketë një ministër shteti edhe për shqiptarët jashtë kufijve.

Kështu do të duket qeveria e re e Shqipërisë:

Qeveria e re do të ketë 11 ministri dhe dy ministra shteti, ndërsa Senila Mesi do të jetë zv.kryeministre.

Ministër Shteti për shqiptarët jashtë kufijve, Pandeli Majko.

Ministër Shteti për mbrojtjen e sipërmarrësve, Sonila Qato.

Ministria e Jashtme do t’i ringarkohet Ditmir Bushatit.

Ministria e Brendshme i ngarkohet Fatmir Xhafës.

Ministria e Mbrojtjes i besohet Olta Xhaçkës.

Ministria e Drejtësisë i ngarkohet Etilda Gjonajt.

Ministria e Kulturës i mbetet Mirela Kumbaros.

Ministria e Financave bashkohet me Ekonominë dhe do të drejtohet nga Arben Ahmetaj.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë do të ringarkohet Lindita Nikolla.

Ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social do të jetë Ogerta Manastirliu.

Ministria e Energjisë bashkohet me Infrastrukturën dhe do të drejtohet nga Damian Gjiknuri.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të drejtohet nga Niko Peleshi.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nën drejtimin e Blendi Klosit.