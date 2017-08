Ganimete Musliu akuza për Albin Kurtin

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Ganimete Musliu ka shpërthyer me akuza kundrejt Lëvizjes Vetëendosje.

Sipas saj, VV qëllimisht dëshirojnë të mbjellin frikën për të arritur kështu më lehtë tek synimi i tyre final.

Musliu, me anë të një statusi në llogarinë e saj në Facebook ka drejtuar një sër akuzah edhe kundrejt Albin Kurtit, të cilin ajo e quan ‘lider të kompleksuar’.

“Ky lider i kompleksuar, të cilit as kravata e kuqe nuk po i ndihmon të rrezatoj as edhe një fije personaliteti prej burrshtetasi, dje e kishte shumë të qartë që po fliste para kamerave dhe qytetarët po e ndiqnin më shumë vëmendje transmetimin e seancës. Ky fakt atij i dha sadopak kënaqësinë për të përhapur edhe pak helm propagandues në drejtim të atyre që i sollën mundësinë e shprehjës së lirë. Ai, i ushtruar në kthinat e errëta të mendjeve më të sëmuara të historisë, mjeshtër për të shëmtuar çdo logjikë, nuk hezitoi të deklaronte se Kadri Veseli po krahasonte flamurin kuq e zi me flamurin serb. Flamuri është një simbol nacional o mjeran dhe atë që paraqet flamuri kuq e zi për shqiptarët, të njejtën gjë e paraqet flamuri serb për serbët, apo dëshiron ta mohosh këtë. Flamuri kuq e zi o shpirtëprishur është i njejti që ti e hoqe nga xhaketa jote, vetëm dhe vetëm, për një foto në kancelaritë e botës. Po sikur të të ofronin pak më shumë se një foto, çfarë do hiqje nga trupi yt? Flamuri kuq e zi është i njejti simbol që ti, po ti jetosh edhe dhjetë jetë, nuk do të arrishë asnjëherë ta nderosh aq sa e nderon atë Kadri Veseli. Ti që e përdor si leckë për epshet tua përsonale, herët a vonë, do të rrënohesh nga vetë lavdia e tij.”, ka shkruar ndër të tjerash Musliu.

Më poshtë e gjeni statusin e plotë të deputetes Musliu: