Rama: Do të ecim shpejtë me integrimin evropian dhe bashkëpunimin rajonal

Në Durrës të Shqipërisë, këtë të shtunë është mbajtur takimi i kryeministrave të Ballkanit Perëndimor.

Kryeministri shqiptar, Edi Rama ka thënë se ka qenë një ditë e mirë pune për rajonin edhe për Shqipërinë.

“Qoftë me bashkëpunimin rajonal qoftë me integrimin evropian, do të ecim më shpejt. Për më shumë ekonomi dhe punësim”, ka shkruar Rama në Facebook.