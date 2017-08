Kryeministri Rama nikoqir i mbledhjes së kryeministrave të shteteve të Ballkanit Perëndimor

Kryeministri shqiptar Edi Rama, do të jetë nikoqiri i takimit joformal të kryeministrave të shteteve të Ballkanit Perëndimor, që do të mbahet në Durrës, përcjell Telegrafi Maqedoni, ku temë diskutimi në takim do të jenë procesi i eurointegrimeve dhe përforcimi i bashkëpunimit rajonal.

Në këtë takim, siç informuan nga Qeveria e Shqipërisë, do të marrin pjesë kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiq, kryesuesi i Këshillit të ministrave të Bosnjë dhe Hercegovinës, Denis Zvezdiq, kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq si dhe kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa. Në takim poashtu do të marrë pjesë edhe komisari për zgjerim dhe politikë ndërfqinjësore i BE-së, Johannes Hahn dhe nënkryetari i Bankës botërore për Evropë dhe Azi, Cyril Muller.

Të planifikuara janë disa panel-diskutime në të cilat do të flitet për tregtinë, shërbimet, investimet dhe ekonominë digjitale në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe pritet që kryeministrat e Ballkanit Perëndimor më gjerësisht të debatojnë dhe fuqishëm të përkrahin zbatimin e Marrëveshjes për bashkësi të transportit, që u nënshkrua në fillim të muajit korrik në Trieste.

Nga këndvështrimi i marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë, ky takim shihet si mundësi e mirë për takim në mes Brnabiq dhe Zaev, pas tërheqjes së stafit diplomatik nga Ambasada e Serbisë në Shkup dhe siç paralajmëroi kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq, pritet të caktohet seancë e përbashkët e Qeverive të Maqedonisë dhe Serbisë deri në fund të vitit.