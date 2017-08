Këshilli Gjyqësor i Kosovës tenton të ‘mbrohet’ ndaj reagimit të ambasadave dhe BE-së

Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të mblidhet gjatë javës së parë të muajit shtator për shqyrtimin e reagimit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mos transparencë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për emërimet e Kryetarit të Gjykatës së Apelit, si dhe të Kryetarit të Gjykatës Supreme.

Përmes një njoftimi për media ky këshill bënë të ditur se anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (“KGJK”), janë informuar lidhur me Deklaratat e lëshuara nga partnerët ndërkombëtar të Këshillit që kanë të bëjnë me procesin e përzgjedhjes dhe të emërimit të Kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatës së Apelit, raporton Zëri.info.

“KGJK ka ndërmarrë të gjitha veprimet për zbatimin e Aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, nr. KI 34/17 and nr. KI 55/17, lidhur me këto emërime menjëherë pas publikimit. Në pajtim me pikën VI të Aktgjykimeve, me datën 18 gusht 2017 KGJK ka informuar Gjykatën Kushtetuese për masat e ndërmarra për zbatimin e Aktgjykimeve përkatëse”, thuhet në komunikatë.

KGJK, bëhet e ditur se do të mblidhet gjatë javës së parë të muajit shtator për shqyrtimin e hollësishëm të deklaratave.

“KGJK është e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar dhe do të ndërmarr të gjitha masat e duhura kushtetuese dhe ligjore për forcimin e sundim të ligjit në Republikën e Kosovës”, përfundon komunikata. /Zëri.info