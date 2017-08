Abrashi thotë se do të dalë fitues në Prishtinë, ka disa fjalë për Shpend Ahmetin

Kandidati për kryetar të Komunës së Prishtinës, Arban Abrashi, ka shprehur bindjen e plotë se do të fitojë garën karshi kundër-kandidatit të tij nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Shpend Ahmetit.

“Mundësitë për me fitu kundër Shpendit janë maksimale”, tha Abrashi pasi u pyet nga gazetarët për të, transmeton Periskopi.

“Jam i nderuar për besimin që më është dhënë nga LDK. Falënderoj familjen për përkrahje. Kosova është në luftë mes dy ekstremeve, ku qytetari është vetëm instrument. Ne do tu ofrojmë zgjidhje qytetarëve për problemet e tyre. Qytetarët kanë problem me ndotje, transport, ndriçim e të tjera. Do të merrem me çështje të Komunës. Do të bashkëpunojmë edhe me Qeverinë”, tha Abrashi.