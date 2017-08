Mustafa: Sot janë takuar Haziri dhe Kurti, po shikojmë mundësitë e harmonizimit të programit me LVV-në (Video)

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka konfirmuar se sot në mëngjes nënkryetari i kësaj partie Lutfi Haziri është takuar me kandidatin për kryeministër nga radhët e LVV-së Albin Kurtin.

Këto komente Mustafa i bëri gjatë prezantimit të kandidatit të LDK-së për Kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, raporton "Zeri.info".

“Unë mund t’ju them se sot në mëngjes ka pasur një takim, ndërmjet nënkryetari të LDK-së, Lutfi Hazirit, dhe Z.Albin Kurtit, në mënyrë që të shohim mundësit e bashkëpunimit. Do të angazhojmë ekipet tona që të shohin programin qeverisë me LVV-në dhe në qoftë se arrijmë në pajtueshmëri që mund të implementojmë një program të përbashkët me VV-në, atëherë ne do të jemi të gatshëm që ti ofrojmë një qeverisje vendit por gjithmonë në suaza të rregullit kushtetues”, ka thënë Mustafa. /Zeri/.