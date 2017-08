Sherifi: LDK s'ka arsye të mos e votojë Veselin për kryeparlamentar

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës për Kosovën, Bilall Sherifi, ka folur për bllokadën politike në vend, teksa edhe sot ka dështuar zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të ri.

Sherifi ka thënë në RTV Dukagjini se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe partnerët e saj nuk kanë arsye të mos e votojnë Kadri Veselin e koalicionit PDK-AAK-Nisma për kryetar të Kuvendit.

Sipas Sherifit, nëse kërkohet një qeveri me shumicë shqiptare, koalicioni PAN duhet të merret vesh për bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje ose me koalicionin LDK-AKR-Alternativa.