Kjo është lista e kandidatëve të ‘Vetëvendosjes’ për Gjakovën

Lëvizja Vetëvendosje tashmë ka bërë publik të gjithë emrat e kandidatëve për Kuvend Komunal të Gjakovës në zgjedhjet e 22 tetorit, raporton “Zeri.info”.

Vetë kandidati i “Vetëvendosjes”,për kryetar të komunës së Gjakovës, Driton Çaushi, e ka bërë publike listën e kandidatëve.

Ky është postimi i plotë i Çaushit:

Të dashur bashkëqytetarë,

Kjo është lista e kandidatëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! për Kuvendin Komunal të Gjakovës.

Është një listë që përbashkon njerëzit me dije, vullnet e guxim. Është listë e qytetarëve të ndershëm e aktivë dhe e profesionistëve të zotë nga e gjithë Gjakova, që me punën e tyre do ta mundësojnë fitoren e VETËVENDOSJE!-s, e cila do ta jetësojë ndryshimin në komunën tonë.

Kjo është lista e fitores:

1. Driton Çaushi – Ligjërues në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë

2. Shpejtim Dylazeka - Kirurg

3. Janina Zherka - Udhëheqëse e grupit në kompaninë "IPKO"

4. Hajdar Hoxha - Auditor

5. Agon Batusha – Master në “Integrime Evropiane”

6. Lumturije Lyta - Kryeshefe e administratës në QKMF

7. Fitim Abrashi - Analist Kredie

8. Majlind Ferdulli - Mësimdhënës në shkollën “Emin Duraku”

9. Mimoza Shala - Ekonomiste

10. Shpend Kumnova - Ekonomist

11. Blerina Zefaj - Ekonomiste

12. Ermal Kusari - Mjek veterinar

13. Kreshnik Alijaj - Ekonomist

14. Vjollca Roka - Juriste

15. Sali Golaj - Agronom

16. Hekuran Soba - Inxhinier i matematikës

17. Elinda Rexha - Pruthi - Edukatore

18. Bledor Hoxhaj - Ekonomist

19. Hekuran Zhubi - Kirurg

20. Besiana Zeka - Inxhiniere, ëebdeveloper

21. Mifail Berisha - Mësimdhënës

22. Ardijan Hasani - Student i nivelit Master në Marketing

23. Blerta Spahija - Arkitekte

24. Ngadhnjim Haxhosaj - Gazetar

25. Blerim Rexha - Inxhinier i ndërtimtarisë

26. Elena Spahija - Bachelor në “Kimi – Biologji”

27. Bajram Selimaj - Mësimdhënës i teknologjisë

28. Agim Buza – Bachelor në "Administratë Publike"

29. Klodina Kryeziu - Profesoreshë në shkollën “Prenk Jakova”

30. Lisjan Perolli - Bachelor në "Gjuhë dhe Letërsi Angleze"

31. Granit Bordoniqi - Kontabilist

32. Lirika Komoni - Sociologe

33. Mustafa Domi - Mësimdhënës i edukatës fizike

34. Jakup Isufi - Teknolog

35. Berlinda Kqira - Ekonomiste

36. Ilir Hereqi – Master në "Diplomaci"

37. Diellza Bezera - Juriste

38. Driton Dujaka - Teknik i dhëmbëve