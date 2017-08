Tahiri: S’luhet me Ramush Haradinajn

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Labinot Tahiri, i cili vie nga radhët e partisë Aleanca Kosova e Re, ka shpalosur qëndrim rreth votës së tij për pretendentin e PAN për kryeminister vendi, Ramush Haradinajn.

Tahiri në një reagim të tij në facebook, duke iu referuar ngjarjeve të seancës së sotme konstituive e cila përfundoi pa ndonjë rezultat, ka thënë se lojërat politike nuk paskan fund, e sipas tij, ai donte vetëm të votonte një njeri i cili i kishte duart e lidhura nëpër gjyqet ndërkombëtare duke shpëtuar identitetin e të tjerëve shqiptar.

”Njerëz të dashur, lojërat politike nuk paskan fund!

Thjesht, kam dashur ta votoj një njeri i cili i kishte duart e lidhura nëpër gjyqet ndërkombetare duke shpëtuar identitetin tim prej shqiptarit, të fëmijëve të m’i dhe të fëmijëve e të familjeve tuaja.

Ai doli faqe bardhë dhe mbrojti atdheun si dhe e sfidoi Serbinë si në akuza ashtu edhe në luftë.

Popull i dashur, mbajeni mend mirë se gjithçka qē bëj, e bëj me shpirt për vendin tim dhe për njerëzit që kontribuan për atdheun tim. Me mua nuk ka as imponime dhe as shantazhe as kurrë nuk ka patur”.

Tutje në reagim në llogarinë e tij në facebook, Labinot Tahiri ka apeluar tek klasa politike që me figurën e Ramush Haradinajt nuk ndërrohen fjalët e sipas tij as nuk luhet lojë, transmeton Klan Kosova.

”Një gjë e di mirë dhe duhet ta dini mirë e gjithë klasa politike, se me figurën e Ramush Haradinajt, nuk luhet dhe as nuk premtohet e as nuk ndërrohen fjalët, atëherë kur i jepet ajo.

Ky njeri është vet historia e atdheut tonë dhe ky njeri do punoj mirë për popullin tonë.

Ai ishte dhe do mbetet hero, por për disa njerëz, ashtu si për ish kryeministrin Bajram Rexhepi (tashmë i ndjerë), atëherë do të themi: “ka qenë human, patriot, atdhedashës doktor etj., por ai më shkoi”

Pra, ta vlerësojmë çdo kënd sa është i gjallë.

GJENERAL, shumë shpejt do të bëhet mirë!

Ju e meritoni ta udhëhiqni vendin përballë atyre njerëzve që na e vodhën lirinë, që nuk na lanë ndër vite të shihnim dritën!

Labinot Tahiri, Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës FKSH

Shikojeni foton e Ramushit se për ne ishte edhe në HAGË DHE NË GJYGJET E FRANCES, e atëherë vazhdoni e shani”.