Remi: Përsëri marrëveshje politike mes PDK-së dhe LDK-së

Marrëveshja politike mes PDK dhe LDK, do të ishte politiko-strategjike me garanca të qendrueshme, është shprehur Rrustem Mustafa, në prag të seancës së radhës që mbahet nga ora 10:00 e ditës së sotme.

Mustafa në facebook ka shkruar se Vendi duhet bërë zgjidhjet nga mbrenda, të pavarur nga të huajt dhe entitetet që na rrethojnë.

Postimi i tij në facebook:

PËRSËRI…

Marveshje politike-strategjike: PDK-LDK...

Ideja e marrëveshjeve politike, ofron zgjidhje mbase do të funksiononte më mirë.

Marrëveshja do të mundësonte zhvillim sistematik institucional!