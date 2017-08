Hoxhaj e konfirmon, ky është vendimi i PAN-it për seancën e nesërme

Koalicioni PAN do të merr pjesë në seancën e nesërme konstiuive të Kuvendit të Kosovës.

Këtë e ka konfirmuar për klankosova.tv nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj.

“Unë konfirmoj se do të marrim pjesë në seancë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha ai.