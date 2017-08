Invalidi i UÇK-së: Falë dr. Bajram Rexhepit jam i gjallë (Video)

Bajram Rexhepi, që për shumë kë u bë i njohur vetëm si politikan, nuk e donte shumë politikën. Ai ishte i lidhur me profesionin e tij prej kirurgu me të cilin nuk do ta ndërronte me asgjë. E kreu këtë punë edhe atëherë kur jeta e tij vihej në pikëpyetje.

Doktori i luftës, duke rrezikuar veten ua shpëtoi jetën shumë ushtarëve dhe civilëve gjatë luftës në Kosovë. Njëri prej tyre është Demë Ferizi nga fshati Plluzhinë i Skenderajt.

Njeriu që u godit me plumb në kokë është ende gjallë dhe kujton historinë me doktorin e tij që tashmë ka ndërruar jetë.

Vdekja e ish-kryeministrit Bajram Rexhepi e ka prekur pa masë Demë Ferizin nga fshati Plluzhinë i Skenderajt. Ai nuk do të ishte gjallë sot, nëse gjatë luftë nuk do ta ndihmonte kirurgu tashmë i ndjerë, Bajram Rexhepi.

Ishte viti 1998 kur plumbat goditën në kokë Ferizin që pakkush besoi se do të shpëtonte. Por, falë ndihmës së dhënë nga mjeku i luftës, Bajram Rexhepi, ai është ende gjallë për ta kujtuar sot të vdekur doktorin që e shpëtoi.

“Shumë kujt i ka nimu, po mu më doket që mas shumti m’ka nimu. Ai i dekun, unë gjallë. Neve na këqyrë boll…”, tha Ferizi, për RTK.

Demës, i cili ka mbetur me pasoja nga plumbat gjatë luftës, i kujtohen pak momentet kritike të kohës kur ai po luftonte me jetën. Por, i vëllai i tij, Ceni rrëfen për ngjarjen.

“Motra e ka dërguar me kerr nëpër rrugë alternative deri në Mitrovicë atje ku e ka operuar dr, Bajrami Rexhepi…”

Ferizi është i bindur që i vëllai i tij nuk do të jetonte nëse nuk do t`i ofrohej ndihma nga Bajram Rexhepi.

Dema është vetëm njëri prej shumë civilëve e ushtarëve të UÇK-së të cilëve doktori u ndihmoi duke e rrezikuar edhe jetën për t`u dalë në ndihmë të tjerëve.