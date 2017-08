Më 26 gusht, kryeministrat e Ballkanit mblidhen në Durrës

Më 26 gusht në qytetin e Durrësit do të mbahet një takim joformal mes kryeministrave të Ballkanit perëndimor.

Pjesë e takimit do të jetë Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi të mirë, Johannes Hahn dhe kryetari i Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, Siril Miler.

Në fokus të takimit do jetë procesi i integrimit te rajonit ne familjen evropiane.

Ndërkohë mësohet se deri tani pjesëmarrjen e ka konfirmuar kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev.

Në takim do të mbahen edhe disa sesione pune me tema lidhur me bashkëpunimin rajonal dhe përforcimin e proceseve integruese të Ballkanit Perëndimor. /Zhurnal.mk